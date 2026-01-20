Более 3000 гектаров земли передали фермерам Подмосковья в 2025 году

В 2025 году фермеры и сельхозорганизации Подмосковья получили в аренду свыше 3000 гектаров областной земли для ведения сельского хозяйства, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В 2025 году площадь сельхозземель, предоставленных крестьянско-фермерским хозяйствам и сельхозорганизациям Московской области, превысила 3048 гектаров. Землю выделили в рамках программы государственной поддержки развития сельского хозяйства.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов сообщил, что фермеры и сельхозпроизводители региона получили в аренду без торгов 83 земельных участка в 17 городских и муниципальных округах, включая Чехов, Раменский, Шаховскую, Орехово-Зуевский, Серебряные Пруды, Дмитровский, Ступино, Истру, Коломну, Павлово-Посадский, Рузский, Воскресенск, Щелково, Подольск, Егорьевск, Серпухов и Волоколамский.

Сельхозорганизации и фермерские хозяйства, получающие господдержку, могут арендовать участки сроком до пяти лет. Через три года аренды, при условии целевого использования земли, арендатор вправе оформить участок в собственность.

В министерстве сельского хозяйства Московской области отметили, что для вовлечения земель в оборот часто требуется проведение культуртехнических мероприятий. Для аграриев предусмотрена государственная поддержка: субсидия на культуртехническую мелиорацию может покрыть до 50% затрат при наличии согласованного проекта, завершенных работ и отсутствии задолженности перед областным бюджетом.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.