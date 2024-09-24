Более 300 объектов незавершенного строительства ликвидировали в Подмосковье

В городских округах Подмосковья проводится работа по ликвидации муниципальных объектов незавершенного строительства и объектов, находящихся в аварийном состоянии. Начиная с 2023 года, в регионе ликвидировано 219 таких муниципальных строений, 196 объектов либо пошли под снос, а еще 23 — вовлечены в хозяйственный оборот. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В плане на 2024–2026 гг. — 482 объекта незавершенного строительства, в том числе 130 бесхозяйных, по 123 объектам планируется решить вопрос в 2024 году.

По каждому объекту муниципальными образованиями создаются цифровые дорожные карты. Задача, которая стоит перед муниципалитетами, прежде всего не снести объект, а сделать все возможное, чтобы вовлечь его в хозяйственный оборот. Пока же снос преобладает над вовлечением.

Хорошим примером является здание бывшей налоговой, расположенное на ул. Институтская в г. Фрязино. Здание администрацией было передано по новой программе «Недвижимость за 1 рубль», и буквально в апреле этого года здесь открылся центр протезирования и реабилитации «Исток-Орто». Физический износ здания составлял более 57%, проведены все необходимые ремонтные работы. В центре пациенты могут пройти все этапы протезирования: от обследования до обучения правилам пользования протезом.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.