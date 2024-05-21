Более 3 тыс рабочих офисных мест появится на западе Москвы по горпрограмме

За счет программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на западе Москвы построят многофункциональный деловой центр, в котором работу найти смогут более 3,2 тыс. человек. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

За счет программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на западе Москвы построят многофункциональный деловой центр, в котором работу найти смогут более 3,2 тыс. человек. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский

«В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвестор за счет собственных средств построит на Озерной улице 17-этажный деловой комплекс где смогут найти работу более 3,2 тыс. человек. Площадь здания составит около 38 тыс. кв. м», – сказал Овчинский.

Внутри здания кроме офисов будут находиться предприятия общепита и торговые модули. На подземной парковке оборудуют зарядные устройства для электромобилей. На прибегающей парковке сделают открытую парковку для самокатов и велосипедов.

«В основе проекта делового центра LAKES лежит идея многофункциональности. Комплекс станет не только комфортным местом работы, но и дополнительной точкой притяжения для жителей. Появление нового объекта коммерческой инфраструктуры будет способствовать развитию предпринимательской активности и формировать современный облик района», – пояснил коммерческий директор дирекции коммерческой недвижимости ПИК Никита Бобарыкин.

Ранее в комитете по архитектуре и градостроительству столицы утвердили проект планировки территории 1 в районе Очаково-Матвеевское.

«Здесь запланировано строительство многофункционального центра с подземной автостоянкой, а также возведение жилых домов, в том числе для реализации программы реновации и объектов образования: детских садов, школ и поликлиники», – отметила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Программу стимулирования создания МПТ реализуют с 2020 года. Она уже охватила почти все городские районы. Правительство Москвы заключило свыше 90 соглашений с инвесторами, планирующим возведение более 4,5 млн кв. м недвижимости. Это будут учреждения спорта, культуры и образования, торговые, офисные и логистические комплексы и новые предприятия.

Всего на развитие Москвы и создание мест приложения труда выделят боле 1,4 трлн рублей. Это позволит создать свыше 210 тыс. новых рабочих мест почти во всех отраслях городской экономики.

Застройщики могут направить заявку на участие в программе через Инвестпортал Москвы.