Более 2,8 тыс собственников земельных участков изменили ВРИ в Подмосковье

«С начала года ведомством направлено свыше 3,6 тыс. положительных решений по изменению ВРИ на сумму более 3 млрд рублей. Более 2,8 тыс. собственников на сегодняшний день оплатили данную услугу на общую сумму свыше 722 млн рублей», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Вид разрешенного использования или ВРИ — это характеристика земельного участка, которая определяет его назначение и позволяет понять, как именно можно использовать такой участок, а также можно ли на нем что-либо построить. Взимается плата в случае изменения ВРИ на вид, предусматривающий различные виды жилой застройки. Изменение ВРИ происходит только после оплаты.

Чтобы узнать о сумме платы за процедуру изменения ВРИ до подачи документов в Росреестр и внесения соответствующих изменений в ЕГРН, нужно воспользоваться электронной услугой «Предоставление расчета размера платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка на территории Московской области».

От заявителя потребуется только паспорт и заполненное заявление, в котором указывается кадастровый номер участка и вид разрешенного использования, на который необходимо поменять действующий ВРИ. В течение 15 дней заявитель получит уведомление с расчетом платы и реквизитами для ее осуществления.

О новостях в земельно-имущественной сфере в регионе можно узнать в Telegram-канале «Всему земля МО»и группе ВКонтакте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.