Более 2,5 тыс собственников Подмосковья приступили к надлежащему использованию участков

Муниципальные земельные инспекторы фиксируют нарушения и направляют информационные письма, в которых указывают возможные способы приведения земельных участков в соответствие с требованиями земельного законодательства. По результатам работы мунземконтроля на территории региона за три месяца с начала года собственники и арендаторы 2,5 тыс. земельных участков приступили к надлежащему использованию своих земель. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Ранее министр имущественных отношений Московской области отметил, что с начала года в Подмосковье земельные инспекторы осмотрели свыше 40 тыс. земельных участков, на 14,7 тыс. из которых выявлены признаки нарушений. Наиболее частые нарушения — неиспользование земельных участков и самовольное занятие земель.

В результате неиспользования участок зарастает бурьяном, кустарниками или борщевиком, на нем можно увидеть также бытовой и другой мусор или складирование строительных материалов. Также к неиспользованию участка, предназначенного для строительства, относится отсутствие строений и признаков строительных работ. А самозахватом считается использование гражданином или организацией земли без прав на нее.

И то, и другое правонарушение должно быть устранено правообладателями участка. И сделать это довольно просто — если участок был занят самовольно без согласования с органами власти, узаконить собственность можно путем перераспределения, с соблюдением ряда ограничений, или изменением границ участка на установленные правом. А неиспользование устраняется «уборкой» на участке, началом строительных работ или использованием участка в соответствии с его назначением. В Подмосковье за первый квартал 2025 года правообладатели 2,5 тыс. участков исправились свой статус с нарушителя на законопослушного пользователя земли. Это на 1,1 тыс. больше, чем за аналогичный период 2024 года», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

С 1 марта 2025 года вступил в силу закон, разработанный Росреестром, в соответствии с которым собственники земельных участков в населенных пунктах, а также владельцы садов и огородов в течение трех лет с момента приобретения участка должны его освоить, то есть построить и оформить дом в случае с участком для строительства, а огородные и садовые участки должны быть свободны от зарослей и хлама не менее, чем на 50%. В противном случае, участок могут посчитать неиспользуемым.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.