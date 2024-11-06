Более 2,5 тыс нарушений в земельно-имущественной сфере выявили в Москве с начала года

С 2020 года в столице используется искусственный интеллект для выявления признаков нарушений в ходе городского контроля за использованием объектов недвижимости на территории города, сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Приоритетной задачей ведомства является контроль за использованием земель и городских нежилых помещений. Особое внимание уделяется выявлению самостроя и освобождению от него городского пространства.

«В ходе дистанционного мониторинга территории Москвы с начала года было проанализировано почти 29 тыс. земельных участков. Нейросети и автоматизированные алгоритмы обработали более 3,3 млн снимков. В результате с помощью передовых технологий зафиксировано 2528 признаков, свидетельствующих о наличии правонарушений в области землепользования. Для принятия мер все материалы направлены в инспекторские подразделения», — уточнил Бобров.

Так, для диагностики признаков самовольного строительства на ранней стадии задействованы нейронные сети, которые анализируют изображения с камер городского видеонаблюдения, снимки с квадрокоптеров и других источников данных. В результате отработки полученных сведений искусственный интеллект определяет наличие признаков строительства объектов, а сотрудники инспекции — выявляют факты земельно-имущественных правонарушений на основании предварительно отобранных нейросетью материалов.

«Столичное видеонаблюдение помогает инспекторам Госинспекции следить за территориями прямо с рабочего места. Подключенная к системе нейросеть умеет распознавать строительные площадки, летние кафе и захламление территорий строительными отходами. Видеокамеры обеспечивают круглосуточный мониторинг в любую погоду, в том числе в труднодоступных местах. Это также позволяет специалистам дистанционно подтверждать факт устранения нарушений», — прокомментировал начальник управления городского видеонаблюдения столичного Департамента информационных технологий Алексей Корников.

Цифровые технологии не только повышают эффективность контроля за законностью использования объектов недвижимости, но и сокращают время инспекторского состава на проведение подобных мероприятий.

Ведомства планируют продолжить совершенствовать работу алгоритмов искусственного интеллекта и других технологических решений для обеспечения порядка в земельно-имущественной сфере.