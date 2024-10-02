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Более 240 проверок осуществили надзорные органы Подмосковья в сентябре

Служба координации контрольно-надзорной деятельности Главгосстройнадзора Подмосковья подводит итоги работы контрольных органов Подмосковья в сентябре. Так, надзорными органами региона в прошлом месяце проведено 244 проверки, что в 1,8 раз меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Топ-3 вида контроля по проверкам:

строительный надзор ( Главгосстройнадзор ) — 183;

лицензионный контроль МКД ( Минчистоты ) — 47;

жилищный надзор ( Минчистоты ) — 3.



В отчетном периоде проведено 4 проверки по сработанным индикаторам риска, 4 из которых завершились выявленными нарушениями.

За месяц проведено 2 655 профилактических мероприятий (профвизиты и предостережения), из них в отношении микро и малого бизнеса 1 630 (61%).

Топ-3 видов контроля по профилактике:

перевозка такси ( МТДИ ) — 1 128;

лицензионный контроль МКД ( Минчистоты ) — 710;

жилищный надзор ( Минчистоты ) — 150.



В сентябре сохраняется тенденция по значительному преобладанию профилактических мероприятий над проверками. Количество профилактических мероприятий в 10,8 раза превышает количество проверок.

Проведенный профилактический визит и компетентность инспектора его проводившего можно всегда оценить.

Поставить оценку можно на портале госуслуг. Оценка профвизита состоит из 3 простых действий, которые займут не больше 2 минут. Пройдя опрос, можно помочь усовершенствовать работу контрольных органов.

Инструкция прилагается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.