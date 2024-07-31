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Более 210 тыс объектов бытовой недвижимости зарегистрировано в Подмосковье

В настоящее время срок регистрации прав на жилые помещения по заявлениям, поданным в электронном виде, в том числе по ипотечным сделкам на территории Московской области, составляет 24 часа. В регионе сокращены сроки осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении социально значимых объектов недвижимости, многоквартирных домов и объектов бытовой недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

К бытовой недвижимости относятся объекты, расположенные на земельных участках для личного подсобного хозяйства, ведения садоводства для собственных нужд, индивидуального жилищного строительства, строительства гражданами гаражей для собственных нужд.

По итогам первого полугодия текущего года управлением Росреестра по Московской области проведены учетно-регистрационные действия в отношении 210 189 объектов бытовой недвижимости (по заявлениям, поданным в электронном виде).

На территории региона создаются комфортные условия для граждан и бизнеса, оптимизируется процесс предоставления услуг по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав, повышается качество оказания государственных услуг Росреестра, формируется полный и точный реестр объектов недвижимости, создаются новые цифровые сервисы для развития региона и защиты имущественных прав граждан.

«Реализация электронных услуг способствует получению актуальных сведений о недвижимости, безопасности сделок, а также дальнейшему развитию цифровой инфраструктуры ведомства в интересах заявителей», — отметил замначальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав управления Олег Копылов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.