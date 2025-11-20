Более 200 новых объектов выставили на торги в Подмосковье в середине ноября

С 10 по 14 ноября в Московской области на торги выставлено 205 объектов, из которых 121 земельный участок в аренду, 69 земельных участков на продажу, 5 нежилых помещений в аренду, 6 нежилых помещений на продажу, 2 объекта под водопользование и 2 объекта под комплексное развитие территории. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, в городском округе Лосино-Петровский сдается в аренду земельный участок для ведения индивидуального жилищного строительства площадью 10 соток, расположенный в деревне Савинки. Начальная цена — 715 540 рублей в год. В городском округе Воскресенск можно взять в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 7 соток, расположенный в поселке им. Цюрупы. Начальная цена — 449 890 руб.

Для бизнеса также есть новые предложения: в городском округе Коломна на торгах в аренду здание с земельным участком, в городском округе Воскресенск сдается в аренду земельный участок под объекты дорожного сервиса, а также на торгах в аренду помещение площадью 57,30 кв. м.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тыс. земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.