Более 200 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Люберцах в 2025 году

В нынешнем году в городском округе Люберцы запланирован капитальный ремонт 214 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В городском округе Люберцы в соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта на 2025 год запланирован ремонт в 214 многоквартирных домах: в Люберцах — 93, Томилино — 19, Малаховка — 39, Октябрьский — 10, Красково — 22, Дзержинский — 20, Островцы — 11», — отметила и. о. заместителя главы муниципалитета Алена Ильницкая.

Она уточнила, что у 47 МКД отремонтируют фасады, в 120 — кровлю.

«Замену внутридомовых инженерных систем проведут в 75 МКД. У пяти многоквартирных домов отремонтируют фундамент. Подвалы отремонтируют в шести домах, новые лифты установят в трех. Подробный список адресов и виды работ опубликованы на сайте администрации в разделе ЖКХ», — подчеркнула Ильницкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.