Более 20 нестационарных торговых объектов снесут в Щелкове

Глава г. о. Щелково Андрей Булгаков провел еженедельное оперативное совещание с сотрудниками администрации и городскими службами. Главной темой совещания стало приведение нестационарных торговых объектов на частной и муниципальной земле в соответствие актуальным нормативам. В 2025 году таким объектам для работы необходимо соблюдение всех стандартов, современный вид и антивандальность, сообщает пресс-служба администрации округа.

Андрей Булгаков рассказал, что только за понедельник специальный штаб проверил 110 объектов в Щелкове, Новом городке, Медвежьих Озерах. Следующие по плану — Литвиново, Огуднево, Серково и Загорянский. На сегодняшний день установлено, что 16 строений предстоит реконструировать: привести в порядок фасад, ступени и другое. Кроме того, 23 нестационарных торговых объекта подлежат демонтажу.

Помимо НТО, в рамках этой деятельности предполагается и приведение в порядок вывесок. С начала года такие работы уже были проведены в 39 объектах торговли и общественного питания.

Традиционно на оперативном совещании разобрали и обращения от жителей. Основные вопросы касались медицины, содержания дворов и дорог. «Аварийный ямочный ремонт проводим в максимально короткие сроки. Например, позавчера поступила жалоба на ямы в Медвежьих Озерах, вчера уже устранили» — рассказал Андрей Булгаков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.