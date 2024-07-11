Более 190 га земли Подмосковья получит селекционное учреждение

При взаимодействии Минмособлимущества с ТУ Росимущества в Московской области из областной в федеральную собственность переданы 4 земельных участка общей площадью 190,77 га, расположенные вблизи п. Бороденки Рузского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При взаимодействии Минмособлимущества с ТУ Росимущества в Московской области из областной в федеральную собственность переданы 4 земельных участка общей площадью 190,77 га, расположенные вблизи п. Бороденки Рузского городского округа.

«В Одинцовском научном центре овощеводства производят десятки популярных сортов различных культур. И к слову сказать, семена овощей, полученные в результате селекции, ни в чем не уступают зарубежным аналогам. Переданные участки будут использоваться для обеспечения деятельности федерального научного центра овощеводства, что позволит, безусловно, расширить научные исследования в области естественных и технических наук», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

ВНИИССОК был образован 104 года назад. Тогда он назывался «Грибовская овощная селекционная станция». За эти годы сотрудниками выведено 240 новых сортов овощных и бахчевых культур, 20 сортов крупноцветкового душистого горошка.

15–18 июля 2024 года в очно-дистанционном формате в ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» состоится XI Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции в селекции овощных, бахчевых и цветочных культур на устойчивость к биотическим и абиотическим факторам среды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.