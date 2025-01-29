Более 186 тыс заявлений на присвоение и аннулирование адреса подали в Подмосковье

В прошлом году услуга по присвоению или аннулированию адреса стала одной из наиболее востребованных на региональном портале. За прошедший год жители Подмосковья подали более 186 тыс. онлайн-заявлений. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Присвоить адрес можно машино-месту, помещению, зданию либо сооружению, а также объекту незавершенного строительства. Подать заявление на аннулирование адреса можно в случае прекращения существования объекта, присвоения нового адреса, а также при отказе в осуществлении кадастрового учета.

Услуга «Присвоение адреса» доступна для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Чтобы получить ее, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, выбрать муниципалитет и заполнить электронную форму. Услуга предоставляется бесплатно. Перед подачей заявления следует проверить наличие адреса у объекта в государственном адресном реестре по ссылке.

Подать заявление на присвоение и аннулирование адреса объекту адресации можно также в мобильном приложении Добродел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.