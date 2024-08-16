Более 178 тыс заявлений поступило в Подмосковье на учетно-регистрационные действия

В Подмосковье за июль 2024 года на учетно-регистрационные действия поступило более 178 тысяч заявлений в отношении объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Из них по количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий поступило более 18 тысяч заявлений.

На регистрацию ипотеки подано более 12 тысяч заявлений, из которых 92% — в электронном виде.

На регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в ведомство поступило более 4 тысяч заявлений, из которых 95% — в электронном виде.

С каждым годом доля электронных услуг растет — заявители чаще используют дистанционное оформление документов, это экономит время и финансы. На данный момент практически все услуги Росреестр оказывает в электронном виде — сервисы доступны пользователям в личном кабинете на официальном сайте ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.