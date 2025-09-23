Более 170 фасадов отремонтировано в муниципальном округе Истра за летний период

За летний период в муниципальном округе Истра отремонтировано более 170 фасадов. Работы проведены в многоквартирных домах на разных территориях округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В м. о. Истра за техническое состояние большей части домовладений отвечают управляющие компании — МБУ «ЖКУ м. о. Истра» и АО «Истринская теплосеть». Специалисты в соответствии с планом и по обращениям жителей выполняют окраску, штукатурку, отмостку фасадов многоквартирных домов, следят за состоянием цоколя.

Этим летом работники МБУ «ЖКУ м. о. Истра» провели ремонт фасадов 146 многоквартирных домов в Дедовске, Бужарово, Кострово, Онуфриево, Курово, Курсаково, Савельево, Новопетровском, Покровском, Павловском, Глебовском, Рождествено, Павловской Слободе, Румянцево, Котово, Агрогородке.

В планах обслуживающей организации — ремонт межпанельных швов в д. Кострово на ул. Центральной, д. 15 и д. 24, ремонт отмостки в д. Павловское, д. 17 и окрашивание газопровода в г. Дедовск, на ул. Гагарина, 4 и на ул. Космонавта Комарова, д. 12

Летом 2025-го года специалисты АО «Истринская теплосеть» привели в порядок фасады 25 многоквартирных домов в г. Истра. В планах компании — покраска фасада примыкающей стены на ул. Рабочей, 5б, восстановление отмостки между первым и вторым подъездами на ул. Ленина, д. 2, а также ремонт и окрашивание цоколя на ул. Советской, д. 41.

Известно, что именно с внешнего вида здания начинается ощущение дома и комфорта для его жителей. В нашем округе благополучие жильцов многоквартирных домов находится под контролем. Качественный ремонт фасадов — не просто косметический уход, а важная инвестиция в безопасность, сохранение тепла и уютную атмосферу в каждой квартире. Своевременный ремонт предотвращает разрушение стен, защищает от холода и влаги, а значит, делает квартиры теплее и снижает затраты на отопление.

Круглосуточная диспетчерская служба МБУ «ЖКУ м. о. Истра»:

8-498-317-73-28;

8-995-794-20-92.

Круглосуточная диспетчерская УК АО «Истринская теплосеть»:

8-991-650-68-80;

8-977-115-76-74.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.