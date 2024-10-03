Более 1,7 млрд руб получил бюджет Подмосковья от смены ВРИ участков в 2024 году

Вид разрешенного использования (ВРИ) своих земельных участков в Московской области в 2024 году изменили свыше 6,7 тыс. собственников, это почти на 2 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает региональное Министерство имущественных отношений.

За счет этого бюджет региона пополнился более чем на 1,7 млрд рублей, это более чем на 600 млн выше показателя прошлого года.

Всего же в этом году по расчету платы за изменение ВРИ направлено свыше 10 тыс. положительных решений на общую сумму более 8,3 млрд рублей.

Услугой по изменению вида разрешенного использования могут воспользоваться физические или юридические лица либо их уполномоченные представители. Смена ВРИ будет платной только в том случае, если ВРИ предусматривает жилую застройку (индивидуальную, малоэтажную, многоквартирную, блокированную, среднеэтажную, многоэтажную (высотную), ведение личного подсобного хозяйства, ведение садоводства). Сумму можно узнать до подачи документов в Росреестр и внесения изменений в ЕГРН, так как изменение ВРИ происходит только после оплаты.

Для этого необходимо обратиться на РПГУ за услугой «Предоставление расчета размера платы за изменение ВРИ земельного участка», заполнить заявление, указав кадастровый номер участка и ВРИ, на который необходимо поменять действующий. Уведомление с расчетом платы и реквизитами поступит в течение 15 рабочих дней, после чего нужно будет оплатить услугу и обратиться за изменением ВРИ в Росреестр.

Обращаем внимание, что поменять ВРИ можно только на тот, который предусмотрен территориальной зоной муниципального образования, в котором расположен земельный участок. Узнать информацию обо всех ВРИ можно на Геопортале Подмосковья, введя кадастровый номер. Список видов можно посмотреть в классификаторе (Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»).

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами. Так, за 10 лет внутренний региональный продукт (ВРП) вырос в 2,8 раза, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.