Более 17 га земли передали в аренду в Подмосковье с начала года

Министерство имущественных отношений Московской области с начала года передало в аренду через торги десять земельных участков общей площадью 17,04 га, находящихся в областной казне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В аренду предоставлены 8 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства», один участок коммерческого назначения и один — для индивидуального жилищного строительства. Ежегодные арендные поступления в бюджет области составят 18,5 млн рублей.

Переданные в аренду участки сельхозземли имеют площадь от 2 до 2,4 га и находятся в д. Гришино муниципального округа Чехов. Арендаторы получили возможность использовать их в течение 10 лет. Согласно виду разрешенного использования, на данных землях можно выращивать сельскохозяйственные культуры, а также размещать здания и сооружения, используемые для сельскохозяйственного производства.

Торги в Подмосковье проводятся комитетом по конкурентной политике Московской области в электронной форме, преимуществом которой является то, что в них можно участвовать удаленно, 24/7, и такие сделки всегда юридически чистые.

Выбрать и ознакомиться с характеристиками предлагаемых участков земли можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ.

Для участия в электронных аукционах потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись, которая выдается в любом из аккредитованных удостоверяющих центров. Актуальный список аккредитованных удостоверяющих центров опубликован на официальном сайте Минкомсвязи России.

Далее необходимо будет пойти регистрацию на электронной площадке РТС — Тендер. Следующим этапом будет внесение задатка и подготовка комплекта документов, в соответствии с документацией об аукционе. После чего подается заявка на сайте РТС тендер, а потом проходит сам аукцион.

Участникам, которые не выиграли, задаток возвращается в течение трех дней. Арендный договор подписывается в электронной форме, а специалисты из Минмособлимущества регистрируют договор аренды в Росреестре самостоятельно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать сельхозпроизводителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.