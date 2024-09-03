Более 160 участков предоставили в Подмосковье по программе «Земля врачам»

За восемь месяцев этого года 163 врача из Подмосковья получили в безвозмездное пользование земельные участки для строительства дома или ведения личного подсобного хозяйства, садоводства. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Социальная программа «Земля врачам» в Московской области действует по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Всего с момента старта программы предоставлен 2 331 земельный участок.

Претендовать на земельный участок могут врачи по одной из 39 узких специальностей, работающие в медучреждениях 32 округов. Это сделано для того, чтобы привлечь на работу, прежде всего в отдаленные территории Подмосковья, медицинских специалистов.

Так, за весь период действия программы в Московской области землю получили 358 терапевтов, 237 акушеров-гинекологов, 235 педиатров, 188 хирургов, 157 анестезиологов-реаниматологов и другие.

Для получения участка необходимо выполнить следующие условия:

работать по основному месту работы в госучреждениях здравоохранения Московской области (в определенных муниципалитетах);

иметь стаж работы по специальности в данных учреждениях не менее трех лет;

не являться участником программы «Социальная ипотека» и не иметь в пользовании земельный участок, предоставленный государством ранее (например, в рамках поддержки многодетных семей).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.