Более 160 га земли и 180 объектов федерального имущества стали подмосковными активами

С начала 2025 года при взаимодействии министерства имущественных отношений Московской области с Росимуществом, Минобороны России и управлением делами Президента РФ из федеральной в областную и муниципальную собственность под различные цели переданы 164 гектара земли и 183 объекта капитального строительства. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Как отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, благодаря тесному сотрудничеству с федеральными ведомствами осуществляются передачи недвижимости, которые создают дополнительную базу для развития округов Московской области.

«С начала года из федеральной собственности в Подмосковье переданы свыше 164 га земли и 183 объекта недвижимости. Во взаимодействии с Росимуществом переданы 110 га земли и 88 объектов капстроительства, с управлением делами президента РФ — 48,6 га земли и 3 объекта, а с Минобороны РФ — 5,34 га земли и 22 объекта капитального строительства. Все эти объекты будут использоваться для новых проектов или создания комфортной среды для жителей Подмосковья», — рассказал Тихон Фирсов.

Так, в этом году переданы в муниципальную собственность более 100 га федеральной земли для развития округов. Среди значимых передач — 50 га для социально-экономического развития Пушкинского округа, 10 га — в Мытищи под создание территорий для отдыха и рекреации. Также в собственность округов переданы порядка 90 объектов ЖКХ, которые будут использоваться для блага жителей Звездного городка, Подольска, Чехова и Одинцовского.

Кроме того, Минмособлимуществом совместно с корпорацией «ДОМ.РФ» приняты решения, которые помогут вовлечь федеральное имущество в хозоборот и подарят ему новую жизнь.

Не так давно принято решение о реализации неиспользуемого федерального имущества бывшего аэропорта «Быково» в Раменском округе. Закрытый более 15 лет аэропорт в составе 10 строений и сооружений, а также 3 участков земли общей площадью около 57 гектаров планируется предложить инвесторам в течение 2 лет для создания промышленной логистической зоны.

Привлечение инвесторов к восстановлению имущественного комплекса федерального объекта поможет не только вовлечь неиспользуемую недвижимость в хозяйственно-экономический оборот, но и принесет дополнительные возможности для жизни и развития округа и региона в целом.

Также в ноябре в рамках работы по вовлечению имущества в хозоборот совместно с ПАО «ДОМ.РФ» было решено выставить на торги федеральное имущество — архитектурный ансамбль XVIII века — усадьбу Гончаровых в Волоколамском округе. Расположенный среди прекрасных пейзажей комплекс состоит из 29 объектов усадьбы, объединенных вокруг легендарной Ярополецкой плотины имени В. И. Ленина, и участка площадью 108,8 гектаров. В бывшем родовом имении Гончаровых ранее располагалась учебно-оздоровительная база Московского авиационного института. Объект культурного наследия планируется предложить инвесторам для создания гостиничного комплекса.

«Привлечение инвестиционного капитала к данному объекту позволит не только восстановить памятник культуры, сохранив историческое наследие, но и создать уникальный туристический объект, который украсит наше Подмосковье. Кроме того, впоследствии земля перейдет в распоряжение местной администрации, что позволит в дальнейшем развивать и улучшать данную территорию на благо жителей области», — отметил министр имущественных отношений МО Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.