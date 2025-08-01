Более 160 га и 170 объектов капстроительства передали для развития Подмосковья

За 7 месяцев 2025 года при взаимодействии министерства имущественных отношений Московской области с Росимуществом, Минобороны России и управлением делами президента РФ из федеральной в областную и муниципальную собственность под различные цели переданы 164 га земли и 173 объекта капитального строительства. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Благодаря тесному сотрудничеству с федеральными ведомствами осуществляются взаимные передачи недвижимости. Это значимые передачи, без которых невозможно полноценное дальнейшее развитие и улучшение как отдельных объектов и территорий, так и Подмосковья в целом. За 7 месяцев с начала года из федеральной собственности в Подмосковье переданы свыше 160 га земли и более 170 объектов недвижимости. Это и технические передачи, призванные привести оформление недвижимости в соответствие, и передачи дорог к подмосковным объектам, и коммунальных объектов, и передачи для развития. К примеру, более 100 га в городских и муниципальных округах Одинцовский, Пушкинский и Истра будут использованы для их социально-экономического развития, а порядка 90 объектов ЖКХ, переданных из федеральной собственности, будут служить жителям Звездного городка, Подольска, Чехова и Одинцовского», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Кроме того, в рамках исполнения поручения президента РФ и правительства РФ из собственности Московской области в федеральную собственность переданы 25 га земли и 71 объект недвижимости. Значимые передачи среди них следующие: 7,5 га земли в городском округе Балашиха, которые предназначены под строительство Федерального научно-клинического центра инфекционных болезней Минздравоохранения России, 20 объектов недвижимости в Наро-Фоминском округе — для осуществления деятельности федерального ведомства, 9 га — под дороги.

Кроме того, для осуществления деятельности федерального научного центра в Сергиевом Посаде, а также для федеральных силовых структур переданы 9 792 объекта движимого имущества, среди которых автомобили, компьютеры и другая техника, в том числе для обеспечения государственной программы «Безопасность Подмосковья».

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, от усилий работающей команды в Подмосковье зависит не только развитие, но и наша победа.

«Времена сложные, и от того, что каждый из членов нашей команды делает на своем месте, от наших совместных усилий, от взаимопонимания зависит не только строительство дорог и работа поликлиник, зависит самое главное — наша победа», — добавил Воробьев.