Более 1,6 тыс нарушений в сфере самозахвата земель устранили в Подмосковье

В Московской области активно ведется работа по предотвращению незаконного захвата земельных участков. За девять месяцев 2025 года устранено 1 632 случая самозахвата, большинство из которых устранены владельцами путем официального оформления права собственности на дополнительную территорию, сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Наиболее распространенным нарушением среди выявленных земельными инспекторами является самовольное занятие земельных участков, которое составляет значительную долю всех зафиксированных правонарушений. Чтобы устранить нарушение закона, владелец должен либо освободить незаконно используемый участок, либо оформить его в собственность официально, используя процедуру перераспределения („прирезки“). Большинство собственников решают проблему именно таким образом, законно присоединяя дополнительные участки к своей земле. За три квартала текущего года местным бюджетам удалось пополнить доходы на сумму 169 млн рублей благодаря процедуре перераспределения», — сообщил министр имущественных отношений Тихон Фирсов.

Так, во время очередного рейда по проверке соблюдения земельного законодательства инспекторы отдела муниципального земельного контроля из м. о. Истра выявили факт самозахвата — участок выходил за пределы границ зарегистрированного надела, фактически представляя собой случай самовольного захвата территории.

Согласно установленной процедуре, собственнику было направлено предостережение о недопустимости нарушения. Правообладатель выразил намерение узаконить занимаемую территорию путем процедуры перераспределения — ранее незаконно занятая земля площадью 843 кв. м была официально оформлена в собственность владельца, а казна округа пополнилась более чем на 1,2 млн рублей.

Наиболее успешными в борьбе с такими нарушениями за 9 месяцев стали муниципальные образования: Богородский, Дмитровский, Орехово-Зуевский, где количество устраненных захватов составило соответственно 208, 137 и 124 участков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.