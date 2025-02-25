Более 1,6 тыс инцидентов выявила нейросеть на подмосковных стройках

Искусственный интеллект следит за стройплощадками Подмосковья, для этого используется 246 камер системы «Безопасный регион». В результате использования ИИ-проекта, который работает с октября 2023 года, было выявлено более 1,6 тыс. инцидентов. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

С точностью определения 93% нейросеть способна распознавать 22 класса данных, в числе которых увеличение этажности здания, наличие или отсутствие на площадке строителей или техники, безнадзорные животные, задымления и пожары на территории объектов, наличие или отсутствие каски на строителе и др.

Наиболее распространенными среди нарушений стали случаи отсутствия рабочих на стройплощадке в течение 5 дней — 361 инцидент. Также нейросеть успешно определяла отсутствие прогресса в строительстве в течение месяца — 162 выявления.

Благодаря ИИ контролю сократилось время реакции на проблемы при строительстве, уменьшилось количество домов, сдаваемых с задержкой, а также сократилось количество несчастных случаев на стройке.

Ознакомиться с этой и другими практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в Московской области можно на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.