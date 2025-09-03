Более 1,6 млрд руб получил бюджет Подмосковья от смены вида использования земель

«Всего было направлено ведомством свыше 5,3 тыс. положительных решений по расчету платы за изменение ВРИ на общую сумму более 4 млрд рублей. На сегодняшний день в бюджет поступило более 1,6 млрд. В прошлом месяце к услуге по предоставлению расчета размера платы за изменение ВРИ земельного участка подключили умный сервис, который автоматически заполняет основные данные об участке, осуществляет проверку по соответствию имеющегося разрешенного использования участка классификатору и, кроме того, подсказывает, в каких случаях можно изменить разрешенный статус бесплатно», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Чтобы поменять ВРИ, собственник должен заполнить заявление, указав кадастровый номер участка и вид разрешенного использования, на который он планирует изменить действующий вид. Если по закону можно поменять вид разрешенного использования, то в течение 12 дней в личный кабинет поступит уведомление с расчетом платы за данный процесс и реквизитами. После того, как сумма будет оплачена, заявитель может обратиться в Росреестр.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.