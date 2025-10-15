Фото - © Участок на торгах в м. о. Истра/Единый портал торгов МО ЕАСУЗ

сегодня в 12:46

Более 150 новых объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

С 06 по 10 октября 2025 комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 152 объекта, из которых 92 земельных участка в аренду, 39 земельных участков на продажу, 7 нежилых помещений в аренду, 9 нежилых помещений на продажу, 2 нежилых помещения с земельным участком в аренду, 1 нежилое помещение с земельным участком на продажу и 2 объекта под водопользование. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, в городском округе Орехово-Зуевский сдается в аренду земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью почти 13 соток, расположенный в деревне Яковлевская. Начальная цена — 788 477,56 руб/год.

В муниципальном округе Истра можно взять в собственность земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 10,26 соток, расположенный в д. Курово. Начальная цена — 1 852 894,44 руб.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в Telegram-каналекомитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.