Более 15 тысяч обращений по реновации обработали в Москве с начала года

В январе–марте 2025 года в Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации, Единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства (ЕКЦ) было отправлено около 15,6 тыс. обращений жителей. Они касались программы реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Жители мегаполиса обращаются с вопросами, звоня по телефону или используя электронные формы. Овчинский отметил, что в 2025 году сотрудники Общественного штаба приняли 9,3 тыс. обращений жителей мегаполиса. Представители ЕКЦ получили около 6,3 тыс. заявок.

«В общей сумме почти 16 тысяч обращений по программе реновации поступило за первые три месяца 2025 года, что на четыре тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Это указывает на то, что граждане все больше заинтересованы в ходе реализации программы, комплексном благоустройстве города. Наибольшее количество заявок адресуют, чтобы узнать о переселении в рамках программы реновации. Жители столицы хотят выяснить про свои права, какие гарантии у них есть, когда их переселят и как будут освоены стартовые площадки, добавил Овчинский.

В пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы отметили, что подать обращение в Общественный штаб можно по горячей линии. Нужно позвонить на номер +7 (495) 548-20-80 с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00. Попасть на прием можно по предварительной записи по адресу: Лихов переулок, дом 3, строение 1.

Связаться с Единым контактным центром можно позвонив +7 (499) 401-01-01 в будние дни с 08:00 до 20:00. Есть возможность отправить письмо на электронную почту или электронную форму на сайте Градостроительного комплекса города Москвы, а также портала «СтроимПросто».

Подробнее прочитать о программе реновации можно на сайте mos.ru. О квартирах и домах, предоставляемых жильцам в рамках программы, рассказывается по ссылке.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении людей в рамках реновации в Тимирязевском районе.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она касается примерно 1 млн жителей Москвы. В рамках нее будут расселены 5,1 тыс. домов.

Собянин поручал нарастить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди российских регионов по объему строительства. Такая скорость возведения жилья соответствует целям, а также инициативам в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».