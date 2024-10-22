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Более 143 тыс заявлений на присвоение адреса подали онлайн в Подмосковье в 2024 году

С начала года жители Подмосковья подали более 143 тыс. заявлений на присвоение адреса. Услуга входит в топ-10 по популярности на региональном портале. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Присвоение объекту адресации адреса и аннулирование такого адреса» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Земля и стройка» — «Ввод в эксплуатацию и оформление прав на объект».

Воспользоваться ею могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, в карточке услуги выбрать муниципалитет, цель обращения, подходящий случай, категорию заявителя, а затем заполнить электронную форму. Заявку рассмотрят в течение 6 рабочих дней. Ответ поступит в личный кабинет.

Перед подачей заявления следует проверить наличие адреса у объекта в государственном адресном реестре по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.