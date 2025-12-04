Более 1,4 тыс многодетных семей Подмосковья получили бесплатные участки с начала года

1 413 семей с тремя и более детьми в Подмосковье получили бесплатные земельные участки за одиннадцать месяцев 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«В Московской области активно поддерживается политика помощи семьям с детьми. Регион предоставляет разнообразные меры поддержки, включая финансовую помощь и предоставление земельных участков. Согласно действующему законодательству, многодетные семьи обладают правом единожды бесплатно получить земельный участок в общую долевую собственность всех членов семьи. 1 413 семей получили землю в этом году, а всего с начала действия закона — 38948 многодетных стали обладателями участков. Ежегодно мы передаем в собственность муниципалитетов участки из областной казны для дальнейшего предоставления их семьям. В этом году передали 7 участков площадью 50,9 га в целях обеспечения многодетных семей из округов Реутов, Восход и Мытищи. Таким образом, землю получат еще примерно 385 семей», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Продолжается активная работа по созданию новых земельных участков для предоставления их многодетным семьям. Уже сформировано 3 284 участка, еще 2 234 находятся в процессе. Эти усилия позволят в дальнейшем удовлетворить потребности более 5 тысяч многодетных семей в земле.

Лидерами из 48 городских и муниципальных округов, в которых предоставили в этом году участки многодетным, являются: Жуковский — 140 семей обеспечены землей, в Домодедове — 135, Электростали — 117, Подольске — 99 и Одинцове — 90.

При желании, многодетные семьи взамен земельного участка могут получить единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей. Для удобства на региональном портале министерством соцразвития запущена услуга, которая позволяет подать заявление о выплате не выходя из дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.