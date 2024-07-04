Более 130 врачей Подмосковья получили земельные участки с начала года

С начала 2024 года по социальной программе «Земля врачам» в Подмосковье предоставлено более 130 земельных участков, об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«В Подмосковье продолжается системная работа по привлечению медиков. Эту важную социальную задачу, среди прочих проектов, помогает решать программа «Земля врачам». Земельные участки для строительства дома или ведения личного подсобного хозяйства, садоводства предоставляются в безвозмездное пользование медикам, чьи специальности являются дефицитными в регионе. За шесть месяцев этого года 125 врачей получили участки. Все врачи, которые сразу изъявили желание стать участниками программы, получили свои наделы, но желающие еще есть, сейчас на очереди еще 404 человека. Всего с начала действия закона землю получил 2 301 специалист», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Наибольшее количество земельных участков предоставлено в городских округах: Орехово-Зуевский, где за полгода землю получили 16 врачей, Талдомский — 14, Пушкинский — 12, Дмитровский и Солнечногорск — по 10 узких специалистов, в Раменском — 8 медиков.

Претендовать на земельный участок могут врачи по одной из 39 узких специальностей, работающие в медучреждениях 32 округов. При этом они должны иметь стаж не менее 3 лет. В свою очередь муниципалитеты продолжают проводить активную работу по подбору и предоставлению земельных участков врачам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях. Медицинская сфера находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны – ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология – все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», – сказал Воробьев.