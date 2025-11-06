Более 1,3 тыс многодетных семей Подмосковья получили бесплатные участки с начала года

За десять месяцев 2025 года 1 304 многодетные семьи региона получили земельные участки в собственность бесплатно в 47 городских и муниципальных округах. Это стало возможным благодаря специальной программе правительства Московской области, направленной на поддержку семей с тремя и более детьми. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«В рамках программы мы продолжаем обеспечивать многодетные семьи землями, помогая улучшать условия проживания. За прошедшие годы, с начала действия закона, помощь получили 38 840 семей, и этот процесс продолжается. Министерство совместно с муниципалитетами активно работает над формированием новых земельных участков, сформировано 3 347, в работе — 2 239», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Наиболее активными администрациями по обеспечению многодетных семей бесплатными земельными участками в 2025 году стали округа:

Жуковский — передали землю 140 семьям;

Домодедово — предоставили участки 131 семье;

Электросталь — выделили землю 108 семьям;

Подольск — обеспечили участками 89 семей;

Одинцовский и Орехово-Зуевский — в каждом округе получили землю 79 семей.

Важно отметить, что многодетные семьи в Подмосковье имеют право выбора:

получить бесплатную землю;

или выбрать финансовую компенсацию — единовременно выплачиваемую сумму в размере 400 тысяч рублей.

Для удобства подачи заявлений разработана специальная услуга «Предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен земельного участка» на сайте региональных госуслуг, позволяющая подать заявление в онлайн формате.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.