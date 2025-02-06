Более 1,3 тыс кадастровых работ выполнило БТИ Подмосковья в январе

За январь изготовлено 845 технических планов.

Технический план — это документация, подготовленная в соответствии с требованиями закона о кадастровой деятельности. Она содержит необходимые сведения об объектах недвижимости для их постановки на кадастровый учет. Технические планы требуются при строительстве нового объекта, перепланировке или реконструкции существующего.

Наибольшее количество технических планов — 194 шт. было изготовлено Мытищинским филиалом БТИ Московской области. Это связано с активным жилищным строительством и развитием инфраструктуры в данном районе.

Филиалы БТИ Московской области подготовили 432 межевых плана.

Межевой план представляет собой документацию, которая создается для установления или изменения границ земельных участков. Документ включает в себя графическую и текстовую части с точными координатами характерных точек границ.

По количеству подготовленных межевых планов первенство принадлежит Красногорскому филиалу БТИ Московской области — 98 шт. Высокий спрос на данную услугу обусловлен динамичным развитием загородной недвижимости и постоянным обновлением кадастровых данных по земельным участкам.

Сотрудники БТИ Московской области оформили 51 акт обследования.

Акт обследования составляется при сносе или реконструкции объекта капитального строительства. Документ подтверждает фактическое отсутствие объекта недвижимости либо изменение его характеристик. Акты обследования являются основанием для исключения объекта из Единого государственного реестра недвижимости.

В сфере оформления актов обследования лидерство за Орехово-Зуевским филиалом БТИ Московской области, который подготовил 12 документов данного типа. Это указывает на активное обновление фонда недвижимости в регионе и проведение работ по снятию с кадастрового учета утраченных или реконструированных объектов.

Высокие показатели работы БТИ Московской области обеспечивают своевременное и качественное предоставление услуг в соответствии со стандартами выполнения работ и высоким уровнем профессиональности сотрудников учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также глава региона отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.