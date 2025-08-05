Фото - © Участок на торгах в Волоколамском м.о./Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

сегодня в 19:14

Более 120 новых объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

С 28 июля по 1 августа в Московской области на торги выставили 129 объектов, из которых 80 земельных участков — в аренду, 46 земельных участков — на продажу, 1 нежилое помещение — в аренду и 2 нежилых помещения на продажу, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, в Волоколамском муниципальном округе продается земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 11,40 соток, расположенный в деревне Чащь. Начальная цена — 431 512,80 руб.

Для бизнеса также есть большой выбор предложений: в Павлово-Посадском г. о. выставлен на торги земельный участок 5,2 соток в аренду для хранения автотранспорта, в округе Щелково можно арендовать земельный участок 149,4 соток под производственную деятельность, а в округе Ступино на торгах земельный участок 62,37 соток в аренду под склад.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в Telegram-канале еомитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% земельно-имущественных торгов в регионе проходит в электронной форме. Принять участие можно не выходя из дома из любой точки страны, найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.