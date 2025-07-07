Более 1,2 млрд руб получил бюджет Подмосковья от смены вида использования земель

Доходы от платежей за смену вида разрешенного использования участков в Подмосковье с января 2025 года составили более 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«С начала года изменили вид разрешенного использования своих земельных участков 2,9 тыс. собственников. В результате чего в бюджет Подмосковья поступило более 1,2 млрд рублей, что на 255 млн больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего же было направлено свыше 4,2 тыс. положительных решений на общую сумму более 3,3 млрд рублей», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

На региональном портале государственных и муниципальных услуг (РПГУ) до подачи документов в Росреестр и внесения соответствующих изменений в ЕГРН собственники могут воспользоваться электронной услугой Минимущества, чтобы узнать о стоимости платы за изменение вида разрешенного использования земли.

Для получения услуги нужен паспорт и заполненное заявление, где должен быть указан кадастровый номер участка и вид разрешенного использования, на который он желает изменить действующий ВРИ. С подробной информацией об услуге «Предоставление расчета размера платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка на территории Московской области» можно ознакомиться на портале РПГУ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.