Более 11 тыс заявлений на приватизацию жилья подано в Подмосковье

С начала года на портале госуслуг Московской области подано свыше 10 тысяч заявлений на приватизацию жилых помещений муниципального жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Приватизация жилых помещений» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью». Подать заявление могут жители региона, которые проживают в жилом помещении по договору социального найма. Для этого необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму заявления.

Отметим, что в услугу внедрен сервис предпроверки. Он сокращает количество ошибок при заполнении онлайн-формы и ускоряет обработку заявления.

Услуга предоставляется бесплатно. Результат придет в личный кабинет заявителя в течение 30 рабочих дней.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.