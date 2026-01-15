Более 11 тыс человек приняли участие в земельно-имущественных торгах Подмосковья в 2025 году

В 2025 году жители и предприниматели Подмосковья активно участвовали в земельно-имущественных торгах, используя государственные механизмы для приобретения недвижимости. За год на торгах было реализовано более 4 400 лотов, а общее число участников превысило 11 тысяч человек.

В комитете по конкурентной политике Московской области отметили, что торги остаются одним из ключевых инструментов вовлечения государственного и муниципального имущества в хозяйственный оборот.

Актуальные лоты и правила участия размещены на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ. Информация о торгах также публикуется в мессенджере МАХ и телеграм-канале @konkurenTEAM, где доступны аналитика, инструкции и подборки предложений.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.