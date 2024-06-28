Более 1,1 тыс человек получат работу в новом офисном центре Метрогородка

Новый многофункциональный офисно-торговый центр и образовательный комплекс появится на территории ЖК «Сиреневый парк» на Тагильской улице. Этот проект даст столице более 1,1 тыс. дополнительных рабочих мест, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что инвесторы реализуют такие проекты в рамках программы мэра Москвы Сергея Собянина по стимулированию создания мест приложения труда. Они возводят офисные и промышленные здания, торговые и логистические центры, поликлиники, школы и детские сады.

«Так, на Тагильской улице в составе ЖК инвестор возведет образовательный комплекс и многофункциональный офисно-торговый центр. В результате появится более 1,1 тысячи новых рабочих мест», — заявил Ликсутов.

Город подписал соглашение о строительстве нового бизнес-центра в этом году. 26-этажное здание будет включать подземный паркинг на 200 машино-мест. Здесь будет более 390 офисных помещений, рестораны, кафе и торговые объекты. Строительство планируют завершить в 2026 году.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что это уже второй объект в мегаполисе, который появится по программе стимулирования создания мест приложения труда.

«Ранее было начато строительство офисного комплекса в Обручевском районе ЮЗАО на более чем тысячу рабочих мест», — добавил Овчинский.

ЖК «Сиреневый парк» реализуется под управлением AFI Development. Генеральный директор компании Евгений Поташников рассказал о важности программы и ее плюсах для жителей.

«Строительство инвестиционных проектов по программе МПТ в тех районах, где компания реализует жилые проекты, дает возможность резидентам наших жилых комплексов и жителям уже существующей застройки получить дополнительную инфраструктуру в шаговой доступности, что качественно повышает удобства жизни в мегаполисе», — заявил Поташников.

Реализация программы стимулирует застройку новых районов, сокращает избыточную маятниковую миграцию и снижает дефицит рабочих мест. За 4 года программа стимулирования создания мест приложения труда охватила все районы столицы, заключены более 100 соглашений с инвесторами. В итоге будет построено более 4,6 млн кв. м. недвижимости, что создаст свыше 215 тыс. новых рабочих мест.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.