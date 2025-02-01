Более 1000 человек в Шатуре переедут из ветхого жилья

В новостройку в Шатуре переедут около тысячи человек, чьи дома были признаны ветхими и аварийными, сообщили в пресс-службе округа.

По данным начальника отдела архитектуры и градостроительства Дениса Трушина, в третьем квартале 2025 планируется завершение строительно-монтажных работ семиэтажного многоквартирного дома в пятом микрорайоне города. Благоустроенные квартиры по региональной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» получат 295 человек из 132 аварийных помещений.

«Сформированы и земельные участки под строительство новых МКД: один площадью 0,7 гектара, другой — 1,99 га. Они предназначены для строительства трех семиэтажных многоквартирных домов для переселения граждан. В них переедут 793 человека из 388 аварийных помещений. Плановая дата завершения строительно-монтажных работ — IV квартал 2026 года», — пояснил Трушин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.