Более 100 семей переехали в квартиры по реновации на 5-й улице Соколиной Горы

На востоке столицы в новостройку на 5-й улице Соколиной Горы 107 семей переехали в новые квартиры по реновации, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

ЖК находится по адресу: 5-я улица Соколиной Горы, дом 21А.

«В районе Соколиная Гора по реновации будет расселено 68 старых домов, в которых проживают около 12,3 тыс. горожан. Переселение в новостройку на 5-й улице Соколиной Горы началось зимой. Для удобства москвичей город организовал бесплатную помощь при переезде. 69 переселившихся семей воспользовались услугами грузчиков и транспортом для перевозки вещей из старых квартир в новые. В пешей доступности от жилого комплекса находятся станции метро „Семеновская“ и „Электрозаводская“, Семеновский парк, школы, детские сады, магазины и кафе», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На придомовой территории предусмотрены детская площадка с безопасным покрытием, спортивная площадка и зона тихого отдыха. Выполнено комплексное озеленение и смонтировано наружное освещение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.

Больше информации о реновации можно найти на портале mos.ru. Узнать подробнее о квартирах и домах по программе возможно по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.