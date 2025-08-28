Более 100 самовольных объектов вдоль ЦКАД выявил Главгосстройнадзор Подмосковья

Главгосстройнадзор Московской области проводит рейды, в ходе которых выявляет самовольно построенные объекты в придорожной зоне ЦКАД. Речь идет не только о постройках вдоль самого ЦКАД, но и в двухкилометровой зоне в местах пересечения ЦКАД с вылетными автомагистралями. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Мониторинг Главгосстройнадзор проводит и в ходе объездов территорий, и с использованием квадрокоптеров, которые помогают инспекторам обследовать придорожную зону в несколько раз быстрее и выявлять незаконные объекты на раннем этапе строительсвта.

Так в 2025 году инспекторы Главгосстройнадзора выявили на ЦКАД 102 самовольных объекта, при чем 12 из них за август 2025 года.

Помимо направления уведомлений о выявлении самовольных построек в органы местного самоуправления для обращения в суд с иском о сносе либо приведении в соответствие с действующими требованиями, при обнаружении активных строительных работ без разрешения на строительство, инспекторы блокируют такие стройки, по согласованию с прокуратурой проводят внеплановые проверки и привлекают застройщиков к административной ответственности.

По решениям суда застройщикам предстоит либо привести объекты в соответствие с действующим законодательством после проведения необходимых экспертиз и подтверждения безопасности объектов, либо снести незаконные постройки. В случае отказа снести объект самостоятельно, снос производит администрация.

«Недобросовестные застройщики, которые полагают, что могут без разрешительной документации возводить потенциально опасные объекты, понесут максимальную ответственность», — отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Нарушителей ждут штрафы, на юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление их деятельности на срок до 90 суток, а также снос самовольных построек за свой счет либо с последующей компенсацией в бюджет.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.