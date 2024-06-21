Более 100 детсадов построят в Москве за три года

В течение трех лет в столице планируют построить свыше 100 детсадов. Сейчас создание социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений в городе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

На 50% готово дошкольное учреждение с бассейном на 350 мест на улице Дубнинской. Помимо этого, объекты построят на Сиреневом бульваре, в Пресненском районе — на 225 мест и в районе Выхино-Жулебино на Сормовской улице.

С 2011 года в городе возвели 431 детский сад, из них 12 ввели в эксплуатацию с начала 2024 года.

С 2012 года в Новой Москве ввели 100 объектов, а в этом году завершат строительство еще 11 детсадов.