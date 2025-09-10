Более 1 тыс педагогов Подмосковья оформили онлайн-заявку на выплату по аренде жилья

С начала года на региональном портале подано свыше одной тысячи заявлений на получение электронной выплаты педагогическим работникам по аренде жилья. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Получить такую выплату могут учителя-предметники, преподающие наиболее востребованные дисциплины: математику, русский язык, физику, информатику, биологию и химию, а также учителя начальных классов. При этом педагоги должны работать не менее чем на 1,5 ставки (для учителей начальных классов — не менее 25 часов), а также они и члены их семей не должны иметь в собственности или по договору социального найма жилые помещения на территории Подмосковья.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты», а также в мобильном приложении Добродел. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и указать реквизиты для перечисления денежных средств. При оформлении заявки в личном кабинете регпортала потребуется дать согласие супруга на обработку персональных данных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.