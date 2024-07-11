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Более 1 тыс нежилых объектов Подмосковья получили разрешение на строительство

За первое полугодие 2024 года Главгосстройнадзор Подмосковья выдал 1 119 разрешений на строительство 4,5 млн квадратных метров нежилых объектов. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора.

Так, в строительство логистических и производственных комплексов застройщиками будет вложено 434 млрд руб. инвестиций; 173 млрд инвестируют в строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства, отдыха, социальной инфраструктуры. Также на сопровождении ЦСС — объекты торговли, транспорта, офисные центры и другие объекты коммерческой недвижимости.

Увеличение числа выданных разрешений на строительство стало возможным, благодаря масштабной трансформации центра, в основе идеологии которой — конвергенция бизнеса и власти.

Следуя новой стратегии, вместе с трансформацией всех процессов, ЦСС приобрел и новый облик. Новый фирменный стиль и логотип центра также подчеркивает простоту и понятность взаимодействия между застройщиками и госорганами на всех этапах реализации проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.