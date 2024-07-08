Более 1 тыс многодетных семей Подмосковья получили земельные участки с начала года

За 6 месяцев 2024 года в Подмосковье земельными участками обеспечено 1 205 многодетных семей. Всего за время реализации областного законодательства землю получили свыше 37 тыс. семей. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Поддержка материнства и многодетных семей — одна из основных задач государства. Закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области действует уже 13 лет. За это время землю получили более 37 тыс. семей, что составляет 60% от общего количества многодетных, вставших на учет. С начала 2024 года земельными участками обеспечены 1205 семей. В этом году мы из собственности Московской области в муниципальную собственность передали свыше 205 га, что позволит обеспечить землей более 2 тысяч многодетных семей в Воскресенске, Чехове, Пушкинском и Одинцове», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она также отметила муниципальные образования, которые за шесть месяцев этого года обеспечили землей наибольшее количество многодетных семей. Ими стали городские округа: Подольск, где обеспечили землей 91 семью, Люберцы — 83 многодетных, Дмитровский и Коломна — по 73 семьи в каждом округе, Солнечногорск — 70, Электросталь — 62, Истра — 59, Ленинский — 57, Краснознаменск — 50, Домодедово — 44 семьи. Лидерами за 13 лет действия закона стали следующие городские округа: Орехово-Зуевский, где землю передали 1 667 многодетным семьям, Щелково — 1 661, Серпухов — 1 626, Богородский — 1 485, Подольск — 1 444, Сергиево-Посадский — 1 283, Коломна — 1 243, Пушкинский — 1 136, Раменский — 1 122, в Дмитровском — землей обеспечены 1 118 семей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.