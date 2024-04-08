Бочкарев: завершается создание паркинга около станции БКЛ «Электрозаводская»

Около станции метро «Электрозаводская» Большой кольцевой линии завершается строительство подземного паркинга, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В нем предусмотрена манежная расстановка автомобилей. Общая площадь сооружения — порядка 2,4 тыс. кв. м, габариты — 126 на 18,5 м. Независимые въезд и выезд обеспечивает открытая прямолинейная рампа с криволинейными участками.

«Новый паркинг сможет вместить одновременно до 64 легковых автомобилей. Он представляет собой один подземный отапливаемый этаж. Стоит отметить, что там установят оборудование для зарядки электромобилей. Оставив личный транспорт, пассажиры смогут пересесть на станции „Электрозаводская“ Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий метро, станцию МЦД-3, а также наземный городской пассажирский транспорт», — сказал Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов подчеркнул, что на сегодняшний день строительно-монтажные работы на объекте почти завершены

«Уже выполнена чистовая отделка парковочной зоны и технических помещений, завершаются пуско-наладочные работы систем электроснабжения, пожаротушения, газо- и дымоудаления, водоснабжения и водоотведения», — прокомментировал Кравцов.

На паркинге смонтирован и уже прошел обкатку лифт для маломобильных групп населения.

Станция «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро была открыта для пассажиров в конце 2020 года. С 1 марта 2023 года с запуском движения по всему БКЛ действует в составе Большого кольца.

За годы работы специалисты АО «Мосинжпроект» приняли участие в создании свыше 6000 км автодорог, более 100 мостов и эстакад.