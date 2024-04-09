Бочкарев: в ЖК на востоке Москвы обустроят общественные огороды

В рамках благоустройства жилого комплекса на востоке Москвы будут отстроены несколько общественных огородов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Общественные огороды появятся во дворе жилого комплекса «Метроном», девелопером проекта выступает компания «Брусника».

«В современных ЖК фиксируется разнообразие инфраструктуры. Это ставшие уже обязательными детские и спортивные площадки, скверы и общественные пространства. Однако в последнее время стали появляться и новые виды досуговой инфраструктуры, например, общественные огороды», — уточнил Бочкарев.

Так, под проект создания огородов в одном из строящихся жилых комплексов на востоке Москвы были выделены 2 участка на прилегающей к домам территории. Помимо прочего здесь установят ящик для инвентаря и резервуар для воды.

«На базе такой инфраструктуры могут формироваться устойчивые сообщества, которые, что крайне важно, будут испытывать совсем другую ответственность за территорию», — подчеркнул вице-мэр.

По словам замруководителя отдела генплана и ландшафтной архитектуры компании «Брусника» Романа Зимина, запрос на общественные огороды, теплицы и террасы в составе жилых комплексов растет.

«Он пока не носит массовый характер, однако мы видим все больше проектов, в которых девелоперы реализуют подобные решения. Это обусловлено все возрастающим темпом городской жизни и, соответственно, уровнем стресса. Людям необходимо пространство, где они могли бы отдохнуть, отвлечься, мгновенно переключиться, соприкоснуться с чуждой мегаполису природной стихией», — заключил Зимин.