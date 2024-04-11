Бочкарев: в Кузьминках по реновации переселились более 4 тыс человек

Со старта программы реновации в столичном районе Кузьминки новоселье отпраздновали уже свыше 4 тыс. человек — для этого в районе построили и передали под заселение 15 новостроек. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Программа реновации реализуется по принципу „волнового“ переселения. На месте расселенных и снесенных домов возводится комфортное и современное жилье. Сейчас в районе Кузьминки ведется строительство 12 жилых комплексов, из них 9 — возводятся на месте ранее демонтированных пятиэтажек», — рассказал Андрей Бочкарев.

Заммэра уточнил, что первый этап реализации программы реновации в Кузьминках выполнили почти на 68%.

По словам руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, по программе реновации в районе Кузьминки окончили переезд или оформляют документы на новое жилье в новостройках жители 30 расселенных домов.

«При этом свыше 4 тыс. горожан уже справили новоселье в новых комфортных квартирах, еще 2 тыс. человек оформляют необходимые документы и собирают вещи для переезда», — добавил Левкин.

Он отметил, что программу реновации в Кузьминках реализуют с 2018 года. В течение этого времени к переселению приступили около 6,4 тыс. москвичей.

Как подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений, Максим Гаман, большая часть из них — более 5,8 тыс. — уже заключили договоры и готовятся к переезду, а еще 450 жителей столицы осматривают предложенное городом жилье.

«В числе последних — свыше 440 жителей старого дома на Жигулевской улице. Они приступили к переселению в конце марта этого года», — сказал Гаман.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. В течение последних 5 лет по региональному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в городе удвоился — с 3 до 5-7 млн кв. м в год.

Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года. В нее вошли 5175 домов, в которых находятся порядка 350 тыс. квартир суммарной площадью 16,4 млн кв. м и живет около 1 млн. жителей Москвы. Сегодня в эксплуатацию ввели новостройки для расселения 1 тыс. пятиэтажек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с новоселами ЖК, построенного по программе реновации в Кузьминках, отмечал, что район считается неформальной столицей реновации.

«Предстоит расселить 287 домов — больше, чем в любом другом районе города. В новые квартиры переедут почти половина жителей Кузьминок», — сказал Собянин.