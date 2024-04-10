Бочкарев: в Даниловском районе появится парк с кленами и можжевельником

При строительстве бизнес-центра и жилого дома в Даниловском районе столицы обустроят и рекреационную зону. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что рядом со строящимся офисным зданием на Дербеневской улице разобьют парковую зону площадью 325 кв. м с озеленением, пешеходными дорожками и площадкой для настольного тенниса.

«Территорию возле жилого дома разобьют на две части. Во внутреннем дворе разместятся амфитеатр, прогулочные дорожки, детская и спортивная площадки. В общедоступном городском пространстве, спускающемся к Москве-реке, проложат пешеходные дорожки с «зелеными островами» и ландшафтным освещением», – рассказал Бочкарев.

По словам заммэра, проектная площадь благоустройства составляет порядка 9 тыс. кв. м. Работы планируют окончить в 2025 году вместе с вводом в эксплуатацию жилого дома и бизнес-центра.

Как отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, рядом со входом в офисное здание будет располагаться коворкинг с круглым столом, скамьями со встроенными розетками и подсветкой. В противоположной стороне разместится площадка для игры в настольный теннис с полукруглой скамейкой, оборудованная подсветкой для болельщиков. Возле здания также появится терраса ресторана.

«Зеленый оазис будет сформирован по принципу «дикого леса»: с крупномерными деревьями до 11 м, среди которых клены, ольха, боярышник, ирга, и кустарниками, такими, как дерен белый, можжевельник, барбарис, кизильник», – отметил Кузнецов.

Он добавил, что пространство дополнят зеленые холмы. Парк станет местом отдыха для сотрудников и будет играть роль зеленого транзита между улицей и бизнес-центром.

В зоне отдыха акцент сделают на пешеходные дорожки, их выполнят из гранита, гальки и других экологичных материалов, а также на оригинальное мощение из долговечного материала омнитон, сделанное в виде кругов различных диаметров.

Проект OPUS состоит из 13-этажного бизнес-центра и 11-этажного жилого дома на 188 квартир. Их строят по адресу: улица Дербеневская, д. 1. Девелопер проекта – компания PIONEER. Суммарная площадь зданий будет превышать 81,9 тыс. кв. м. Всю территорию освободят от автомобилей: предусмотрена подземная парковка на 380 машин с местами для зарядки электромобилей и велопарковками.

На стройплощадке монолитный каркас дома в зависимости от секций вывели на уровень от 3 до 5 этажа. Суммарный объем монолитных конструкций жилого дома составляет около 60%. В зоне расположения бизнес-центра на 80% выполнили устройство монолитного перекрытия подземной части, а также начали устройство вертикальных конструкций наземной части.