Бочкарев: отделка внутренних помещений станции «Бачуринская» выполнена на 47%

Работы по архитектурной отделке внутренних помещений станции «Бачуринская» Троицкой линии метро на сегодняшний день выполнены на 47%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Общая строительная готовность станции превышает 70%.

«Сейчас уже полностью подошел к концу монтаж основных конструкций станционного комплекса. На финальном этапе находятся пусконаладка инженерных систем и декоративная отделка. Работы по возведению станции планируется завершить в текущм году», — сказал Бочкарев.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что в отделке станции применялся алюминий и ценные породы камня.

«В рамках объекта предусмотрен монтаж следующих систем, обеспечивающих комфортное и безопасное пребывание пассажиров и сотрудников метрополитена, а также стабильную работу линии и станционного комплекса: системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и канализации, отопление, вентиляция и кондиционирование, автоматика и телемеханика движения поездов, средства связи и система пожарной безопасности», — добавил Загрутдинов.

Площадь гранитного покрытия на станции «Бачуринская» составляет более 4,6 тыс. кв. м, а вес — свыше 380 тонн.