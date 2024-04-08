Бочкарев: Москве передадут новый образовательный комплекс в Восточном Дегунине

Образовательный комплекс, планируемый к строительству на севере столицы, будет передан в собственность города, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Объект будет расположен по адресу: ул. Дубнинская, вл. 81 (САО).

«Инвестор вложит собственные средства в строительство образовательного комплекса на 750 мест. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2028 года», — сказал Бочкарев.

Возведение объекта запланировано в рамках комплексной жилой застройки. Договором предусмотрена синхронизация сроков ввода жилых корпусов и образовательного комплекса.

«Департамент градостроительной политики подписал договор с застройщиком, по условиям которого будет обеспечена передача в собственность города образовательного комплекса, состоящего из школы на 500 мест и детского сада на 250 мест», — пояснил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Застройщиком выступает ООО «ИТКОЛ — Эксплуатационный центр».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на севере мегаполиса ведется строительство 30 домов по реновации, столько же корпусов проектируется. Уже введено в эксплуатацию 39 домов, из них 38 передано под заселение. Одновременно с программой реновации развивается социнфраструктура. В Западном Дегунине строится корпус школы № 2098 «Многопрофильный образовательный центр» имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора», запланирован детский сад. Еще один садик должен появиться в Левобережном.