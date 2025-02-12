Бобров: почти на 35% сократилось число земельно-имущественных нарушений в СВАО

Госинспекция по недвижимости подвела итоги работы по выявлению и устранению нарушений при эксплуатации городских земельных участков и нежилых помещений на территории СВАО в прошлом году, рассказал начальник ведомства Иван Бобров.

В ходе мониторинга территории СВАО в минувшем году инспекторы зафиксировали 1141 нарушение при использовании объектов недвижимости, при этом свыше 92% из них связаны с неправомерным использованием территории, в том числе самовольным строительством.

«С января по декабрь на северо-востоке Москвы проведена комплексная работа по выявлению самовольно возведенных зданий и принятию мер по освобождению земельных участков. Всего за отчетный период в округе выявили 387 самостроев, также демонтировали 195 незаконных объектов площадью порядка 47 тыс. кв. м. Кроме того, пресечены 13 фактов неправомерного строительства на начальном этапе», — поделился Бобров.

Глава контрольного ведомства добавил, что одним из направлений деятельности инспекции являются выявление и приведение в надлежащий внешний вид обветшалых нежилых строений.

Глава контрольного ведомства добавил, что принять участие в улучшении городской инфраструктуры можно став участником проекта «Неравнодушный москвич» — для этого необходимо отправить заявку на электронный адрес dobrovoletsgin@control.mos.ru.