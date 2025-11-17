Бюджеты муниципалитетов Подмосковья пополнились на 23 млрд руб с начала года

За десять месяцев 2025 года казну городского и муниципального уровня Московской области пополнили 23 млрд рублей от операций с недвижимостью и землей, рост за месяц составил 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Собираемость доходов от имущественного комплекса достигла 81% от запланированного объема. Наиболее значимые показатели за октябрь продемонстрировали городские округа Мытищи, Балашиха и Подольск, где поступления составили соответственно 184, 119 и 112 млн рублей. Только за одну последнюю неделю на аукционах были распределены объекты недвижимости и земля, обеспечившие поступление значительных сумм: 84 объекта недвижимости переданы в аренду, общая сумма ежегодной платы составляет 61,3 миллиона рублей, кроме того, продано 35 объектов недвижимости, общий доход составил 42,9 млн рублей. Активная реализация программы вовлечения имущества и земельных ресурсов демонстрирует позитивные тенденции и создает прочный фундамент для устойчивого экономического роста Московской области», — подчеркнул министр.

Один из успешных примеров — продажа двух коммерческих участков (с видом разрешенного использования под общественное питание, деловое управление, хранение автотранспорта и объекты дорожного сервиса) общей площадью около 8 тысяч квадратных метров в городе Ступино, которое обеспечило округу приток более 24 млн рублей. Также продано муниципальное помещение площадью почти 200 квадратных метров в Лотошине на ул. Калинина, д. 59 более чем за 6,4 млн рублей.

Организатором всех проходящих торгов в муниципальных образованиях является комитет по конкурентной политике Подмосковья.

Среди лидеров по исполнению плана доходов за десять месяцев выделяются три округа:

Рузский: исполнение плана на 121%;

Луховицы: достижение показателя в 115%;

Черноголовка: превышение плана на 111%.

Эти итоги наглядно демонстрируют стремление муниципалитетов привлекать активы в экономическое использование, обеспечивая стабильный прирост бюджетных средств.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.